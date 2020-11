CONFCOMMERCIO CAMPANIA PRESENTA L’INIZIATIVA “CISHOPPO” PER PROMUOVERE SHOPPING DIGITALE

A partire dalle 15 di domani, giovedì 12 novembre, fino alle 16:30, si terrà in modalità remota il webinar di formazione e informazione, organizzato da Confcommercio Campania, nella sede di Salerno, sul corretto utilizzo della piattaforma “CiShoppo”, il marketplace territoriale ideato e sviluppato dalla società I.T. SVIL.

La piattaforma, un efficace canale di promozione digitale nel periodo dell’emergenza Coronavirus, sarà a disposizione degli esercenti salernitani per un anno, in forma totalmente gratuita, nell’ambito di una partnership con il Comune di Salerno, su impulso dell’Assessore al Commercio, Dario Loffredo. Nello specifico, l’applicazione consente di mettere i propri prodotti e servizi in vetrina, dove proporre offerte e promozioni. Ogni utente può scegliere di ritirare l’acquisto ad un orario concordato con il negoziante, oppure richiederne la consegna a domicilio. All’appuntamento interverranno: Dario Loffredo, Assessore al Commercio del Comune di Salerno, Giuseppe Gagliano, Presidente di Confcommercio Campania sede di Salerno, Carlo Mancuso, CEO di I.T. SVIL, Raffaele De Feo, CiShoppo Specialist. “Riteniamo l’e-commerce rappresenti un prezioso strumento nella cassetta degli attrezzi dei commercianti, in un’ottica di multi-canalità, piuttosto che un rivale da temere e combattere. Dopo l’accordo nazionale con eBay, siglato nei mesi scorsi, con oggi aggiungiamo un altro importante tassello al puzzle, per permettere agli esercenti di essere presenti nella piazza virtuale del commercio salernitano.” – spiega Gagliano. CiShoppo si può scaricare gratuitamente dagli app store. “Il webinar rappresenta il primo appuntamento di un ciclo di incontri digitali promossi dalle associazioni di categoria, per far comprendere a tutti gli esercenti della città di Salerno le potenzialità della piattaforma e le sue opportunità: promuovere con uno strumento digitale gratuito e di semplice utilizzo i propri prodotti e, allo stesso tempo, aggiornare la propria clientela su offerte e promozioni.” – sottolinea Carlo Mancuso. “Ringrazio Confcommercio Campania e, in particolare, i referenti della sede di Salerno per l’attenzione mostrata per l’applicazione, una vera e propria piazza virtuale a disposizione dei commercianti che diventa utile per tutti i cittadini.”