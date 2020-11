SALERNO, COMUNALI 2021. UNA LISTA UNICA PROGRESSISTI-CAMPANIA LIBERA? C’E’ IL PROGETTO

Semplificare, unire, potenziare ed amplificare il consenso elettorale, evitando di disperdere risorse ed energie: è questa la idea che, da qualche giorno, ha fatto partire il progetto, in vista delle Comunali di Salerno del 2021, per creare una lista unica Progressisti-Campania Libera e portare a casa un risultato elettorale di grande importanza.

Nulla è ancora ufficiale ma pare che ci siano tutte le condizioni per presentare una super lista (con un potenziale di oltre 15.000 voti) procedendo alla fusione a freddo di due storici movimenti: Progressisti per Salerno e Campania Libera. Resterebbe fuori dal programma, almeno per il momento, la lista Salerno dei Giovani ma c’è da verificare anche quali saranno le civiche inserite nell’alleanza per le Comunali della prossima primavera. Insomma, le grandi manovre sono già iniziate.