CONFINDUSTRIA SALERNO. 14 AZIENDE DEL TERRITORIO APRONO LE PORTE AI GIOVANI

La Piccola Industria di Confindustria Salerno celebra anche quest’anno il PMI DAY, la giornata promossa dalla Piccola Industria di Confindustria che – da quindici edizioni – mette in luce l’impegno, l’innovazione e la capacità trasformativa delle piccole e medie imprese, con un’iniziativa speciale rivolta agli studenti delle scuole locali.

Oggi, infatti, 14 aziende del circuito di Confindustria Salerno hanno aperto le porte a più di 400 studenti e insegnanti per mostrare loro dal vivo macchinari, capitale umano, processi produttivi e tecnologie distintive in uso, nel segno del tema scelto per questa edizione: “Costruire”.

Dopo bellezza e libertà, focus quest’anno un verbo che, fin da subito, chiarisce lo spirito positivo dell’iniziativa che mette e tiene insieme due mondi, l’impresa e la scuola. Occasioni come questa sono infatti fondamentali non solo per rafforzare questa alleanza educativa, ma soprattutto per far sì che i più giovani possano aver chiaro quali competenze chiave oggi sono richieste loro per adattarsi a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forte interconnessione e per considerare la creazione di attività economiche come opportunità professionale futura.