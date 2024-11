REGIONALI 2025. ROBERTO FICO ALLA FINESTRA IN ATTESA DELL’ESITO DELLA COSTITUENTE DEL M5S

Il candidato alla Presidenza della Regione Campania Roberto Fico, già Presidente della Camera dei Deputati, è in attesa dell’esito della Costituente del Movimento 5 Stelle alla quale il leader del partito Giuseppe Conte ha affidato anche la scelta del futuro delle alleanze. Fico, rimasto in rigoroso silenzio nelle ultime settimane, attende di sapere se il M5S continuerà, anche se con un nuovo nome, nel percorso intrapreso alle ultime elezioni regionali, con un’alleanza solida con il Partito Democratico prima di tutto e poi con gli altri partiti del Campo Largo. Solo a quel punto, il Movimento 5 Stelle, anche in vista della prossima tornata per le Regionali del 2025, potrà rivendicare un proprio candidato presidente in Campania e proporre agli alleati il nome di Roberto Fico. In attesa, non c’è solo Roberto Fico ma anche i Consiglieri Regionali in carica: dalla Costituente del Movimento 5 Stelle potrebbe arrivare anche l’ok alla eliminazione del vincolo del doppio mandato che consentirebbe a tanti, parlamentari e consiglieri regionali, di riproporsi agli elettori.

