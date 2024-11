ITALO CIRIELLI (FDI ENTI LOCALI): “AUGURI A ROSSELLA GIORDANO E NELLO SAVOIA PER NOMINA IN ANCI NAZIONALE”

“Come responsabile regionale del Dipartimento Enti Locali di Fratelli d’Italia in Campania, esprimo grande soddisfazione e le mie più sincere congratulazioni per la nomina nel Consiglio Nazionale dell’ANCI di due validi e stimati rappresentanti della nostra comunità:

l’Avvocato Nello Savoia, consigliere comunale di Bacoli, e l’Avvocato Rossella Giordano, consigliere comunale di Nocera Inferiore.

Questa importante cooptazione rappresenta un riconoscimento tangibile al valore, alla professionalità e all’impegno che caratterizzano i nostri amministratori locali, sempre in prima linea per rappresentare al meglio le esigenze dei territori che servono con dedizione.”

Lo scrive in una nota Italo Cirielli, Responsabile Enti per Fratelli d’Italia Campania.

Sono certo che Nello Savoia e Rossella Giordano sapranno portare con competenza e passione la voce della Campania all’interno del Consiglio Nazionale ANCI, contribuendo in maniera significativa al dibattito e alle scelte strategiche che riguardano il futuro dei

Comuni italiani.Un sentito ringraziamento va al responsabile nazionale del Dipartimento Enti Locali, il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, che con grande sensibilità e lungimiranza ha voluto valorizzare le energie della nostra comunità campana, dimostrando ancora una volta la fiducia che Fratelli d’Italia ripone nei suoi rappresentanti sul territorio. Colgo l’occasione per formulare i miei migliori auguri di buon lavoro al neo Presidente ANCI, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e al Presidente del Consiglio Nazionale ANCI, il

Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. Confidiamo che sotto la loro guida l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani possa rafforzare il suo ruolo centrale nella promozione del dialogo tra i territori e nel supporto agli amministratori locali, in un momento storico in cui le sfide da affrontare richiedono visione, coraggio e collaborazione. La nomina di Savoia e Giordano conferma ancora una volta come Fratelli d’Italia sappia esprimere eccellenze in ogni contesto istituzionale, grazie a una classe dirigente preparata e

capace di interpretare con efficacia le istanze dei cittadini.