E SE ELLY SCHLEIN CANDIDASSE ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE IL CAPOGRUPPO MARIO CASILLO ?

Elly Schlein, in tutte le sue dichiarazioni relative alla Regione Campania, ha sempre detto che per la scelta del nome del candidato Presidente si parte dal Partito Democratico. Dalla sua classe dirigente, dai suoi uomini e dalle sue donne. E chi, allora, meglio del Capogruppo del Pd in Consiglio Regionale puo’ incarnare il ruolo del candidato alla Presidenza della Regione Campania per le elezioni del 2025? D’altronde Casillo, una lunga esperienza maturata in Consiglio, sempre al top per le preferenze ottenute alle elezioni regionali, è del Pd in Campania, una volta tolti i parlamentari e gli europarlamentari, anche il piu’ alto in grado.

Insomma, al momento questa ipotesi sembra rientrare nel campo della fantapolitica ma tra qualche settimana potrebbe diventare realtà. Una proposta che la Schlein potrebbe mettere sul tavolo delle trattative per chiedere a De Luca di fare un passo indietro, rinunciando alla forzatura del terzo mandato.