LA DIRIGENTE DELL’ASL ALL’INIZIATIVA DEL PD DI AVELLINO, PISACANE (FDI): “INACCETTABILE”

“La presenza della Morgante a un evento di partito non solo solleva dubbi sull’uso del suo ruolo per fini politici, ma rischia di compromettere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni sanitarie. La sanità è un diritto universale, non un campo di battaglia politica. Chiedo quindi un immediato chiarimento sul perché una figura con una funzione pubblica così rilevante partecipi a incontri di questo tipo,” prosegue Pisacane.