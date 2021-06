CONFINDUSTRIA SALERNO PRESENTA LA 15ESIMA EDIZIONE DEL PREMIO BEST PRACTIES

Venerdì 11 giugno alle ore 11,00 nella sede di Confindustria Salerno, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della XV edizione del Premio Best Practices per l’Innovazione, il cui evento finale è in programma il 16 e 17 giugno alla Stazione Marittima di Salerno.

L’iniziativa è organizzata da Confindustria Salerno – in collaborazione con Camera di Commercio di Salerno – e ha l’obiettivo di diffondere la cultura dell’innovazione attraverso la presentazione e promozione di progetti concreti di imprese, start up, spin off e organizzazioni.

Alla conferenza interverranno: Antonio Ferraioli, Presidente di Confindustria Salerno, Giuseppe Gallo, Vice Presidente della Camera di Commercio e Francesco Serravalle, Presidente Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno e coordinatore del Premio Best Practices per l’Innovazione.

Parteciperanno i referenti di alcuni partner dell’ecosistema del Premio, tra cui Banca di Credito Popolare, Banca Sella, Tim, Unicredit, Banca Campania Centro, Isolkappa, Enea e Sider Pagani.