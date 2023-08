CONGRESSO REGIONALE DEL PD IN CAMPANIA RINVIATO AL DOPO LE EUROPEE 2024

Altro che dialogo ed intesa: da Roma, anche se non in maniera ufficiale, trapela la notizia che è destinata a creare un ulteriore distacco tra De Luca e la segreteria nazionale di Elly Schlein: il Congresso Regionale del Pd si terrà solo dopo le Europee del 2024. Uno schiaffo in pieno volto a chi, sperava, si poter celebrare il Congresso prima che venissero formalizzate le candidature per le Europee ma anche per le Provinciali 2024. Senza congresso, senza organi regionali legittimati dal voto degli iscritti, tutto rimane nelle mani del Commissario Regionale Antonio Misiani che, per ogni tipo di decisione, ha un filo diretto con Roma e con Elly Schlein. Non c’è ancora nulla di ufficiale ma il silenzio che Roma ha fatto calare sulla vicenda del Congresso, lascia intendere che da parte dei vertici nazionali del Pd non c’è alcuna volontà di affrontare in tempi rapidi il caso Campania.

