BARONISSI, COMUNALI 2024. VALIANTE SPERA NEL TERZO MANDATO E FRENA SULLA SCELTA DEL CANDIDATO SINDACO

L’ipotesi di un terzo mandato anche per i Sindaci dei comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti ha, nel giro di poche settimane, cambiato lo scenario politico nel Comune di Baronissi dove il Sindaco Gianfranco Valiante, in caso di approvazione della legge, punterebbe sulla terza candidatura alla carica di primo cittadino anche per il 2024. E, cosi’, le già lentissime procedure per la scelta di un nome condiviso da tutta la maggioranza per le prossime comunali, si sono completamente fermate perchè Valiante non ha nessuna intenzione, in caso di ok al terzo mandato, di lasciare spazio ad altri esponenti politici della sua stessa coalizione di Governo.

