CONGRESSO REGIONALE DEL PD ? UNA TELEFONATA CHIUDE LA PARTITA: RINVIATO A DATA DA DESTINARSI

E’ stata una telefonata tra il Commissario Regionale del Pd in Campania Antonio Misiani ed un dirigente regionale del partito a far capire che il Congresso Regionale del Partito Democratico non verrà celebrato per la fine del 2023. Anzi, la data potrebbe addirittura superare quella delle Europee, lasciando, di fatto, tutto nelle mani del Commissario e della Segretaria Nazionale Elly Schlein. E quando si dice tutto si fa, ovviamente, riferimento alle scelte delle candidature per le Europee del prossimo anno come anche delle altre candidature che coinvolgono il simbolo del Partito Democratico. Ma cosa ha detto Misiani al dirigente regionale del Pd? Parole dure, pare, pronunciate dopo l’exploit di De Luca alla Festa dell’Unità di Agnano e dopo l’annuncio della presentazione del libro, scritto dal Presidente della Regione, dal titolo tutt’altro che assecondante nei confronti del suo partito: “Nonostante il Pd”.

Share on: WhatsApp