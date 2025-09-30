CONGRESSO REGIONALE PD, ECCO I NUMERI. SABATO LA PROCLAMAZIONE PER PIERO DE LUCA

Con 7.278 preferenze su 7.674 votanti, Piero De Luca si appresta a diventare il nuovo segretario regionale del Pd Campania. I dati ufficiali sono stati diffusi dai dem, dopo la chiusura dei lavori della commissione regionale per il congresso, presieduta da Giovanni Iacone. L’appuntamento e’ per sabato prossimo, alle 10, all’hotel Ramada di Napoli, dove e’ stata convocata l’Assemblea regionale. Il regolamento prevede che l’Assemblea, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegga il presidente. Quest’ultimo proclamera’ poi il nuovo segretario. Nessun problema per il deputato del Pd e figlio del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che era l’unico candidato alla poltrona di segretario regionale. Si chiudera’ cosi’ la fase di commissariamento, affidata ad Antonio Misiani, nominato il primo aprile 2023 da Elly Schlein e confermato a fine novembre 2024. Una storia tormentata quella del Pd campano negli ultimi anni

