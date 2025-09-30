PD CAMPANIA. AL CONGRESSO HA VOTATO IL 50% DEGLI ISCRITTI AL PARTITO DEMOCRATICO

Piero De Luca, unico candidato, è il nuovo segretario del Pd della Campania, con 7.278 voti a suo favore nelle elezioni. Lo ha reso noto il Pd di Napoli sulla base dei dati espressi dalla Commissione regionale per il Congresso 2025 della Campania, presieduta da Giovanni Iacone, che ha concluso i lavori.

I dati regionali definitivi parlano di 7.674 votanti, con 7.278 voti validi che sono andati integralmente a Piero De Luca con la lista collegata “Uniti per la Campania”. In totale, visto anche l’unico candidato, circa il 50% degli aventi diritto al voto ha effettivamente votato in Campania. Dai dati forniti in attesa di quelli ufficiali, infatti, gli iscritti al Pd che possono votare in Campania sono 14.000. A Napoli ci sono stati 2800 votanti su circa 5800 iscritti. L’Assemblea regionale del Pd è convocata per sabato 4 ottobre alle ore 10 all’Hotel Ramada di Napoli.

Share on: WhatsApp