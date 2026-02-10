CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA CONVOCATO PER MERCOLEDI’ 18 FEBBRAIO ALLE ORE 11:00

Il Consiglio Regionale della Campania si terrà Mercoledi’ 18 Febbraio, a partire dalle 11:00. Lo ha stabilito la Commissione dei Capigruppo, convocata nel pomeriggio dal Presidente del Consiglio Regionale Massimiliano Manfredi. Stabilito anche l’ordine del giorno.
I Consiglieri Regionali discuteranno dalla decadenza dal ruolo di Consigliere per Edmondo Cirielli, incompatibile con la carica di Deputato. Si passerà, poi, alla approvazione della istituzione delle Commissioni Speciali che, da statuto, spettano alle forze di opposizione ma si dovrà procedere al voto anche l’elezione del nuovo Questore alle Finanze, dopo le dimissioni di Raffaele Aveta, eletto nello scorso mese di Dicembre, ma ora divenuto Presidente della Commissione Agricoltura.