EDMONDO CIRIELLI: “AVVIATO PROGETTO FORMAZIONE CON KENYA, ETIOPIA, COSTA D’AVORIO E TUNISIA”

Un investimento della Farnesina da 6,5 milioni di euro che coinvolgerà 1.460 funzionari, con percorsi formativi su finanza pubblica, gestione del debito, strumenti finanziari innovativi, mobilizzazione delle risorse fiscali, attrazione degli investimenti e transizione energetica e digitale.”

Ho voluto fortemente questo progetto, concepito in occasione della riunione di alto livello del G7 dedicata alla formazione che ho presieduto nell’ottobre 2024 proprio qui a Caserta. La SNA, insieme alla Farnesina e agli altri partner, ha concretizzato in breve tempo un’iniziativa che può trasformare la Reggia in un hub formativo per l’Africa nel quadro del Piano Mattei lanciato dal Presidente Giorgia Meloni.