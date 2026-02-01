CONSIGLIO REGIONALE. COMMISSIONI ANCORA FERME AL PALO, TRATTATIVE BLOCCATE TRA I PARTITI

Si apre l’ennesima settimana di attesa e di tensione all’interno delle stanze del Consiglio Regionale della Campania: nessun passo in avanti sulla definizione delle Presidenze delle Commissioni, con l’incombenza del Bilancio che, una volta approvato dalla Giunta, dovrà passare al vaglio della Commissione Bilancio. Tutto fermo, con il fine settimana che non ha portato novità, soprattutto all’interno dei rapporti tra i partiti che compongono la coalizione del Presidente Roberto Fico. Il punto di incaglio era e resta la Commissione Sanità: la rivendica il Partito Democratico con Bruna Fiola, la rivendica Casa Riformista con Enzo Alaia. Inutili, almeno fino ad oggi, i tentativi di mediazione portati avanti dal Presidente del Consiglio Massimiliano Manfredi che, da oggi, riprenderà i contatti con i capigruppo, con l’obiettivo di sbloccare, quanto prima, la delicata vicenda delle Presidenze delle Commissioni Conisliari.

