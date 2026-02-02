VIETRI SUL MARE. SIMONA PACILEO E’ IL NUOVO SEGRETARIO CITTADINO DEL PARTITO DEMOCRATICO

Aria di rinnovamento nel Partito Democratico di Vietri sul Mare, da sabato scorso c’è un nuovo segretario cittadino del partito: è l’avvocato Simona Pacileo.

Indicata all’unanimità, la Pacileo è stata chiamata a reggere le sorti del circolo Pd della cittadina alle porte della Costiera Amalfitana per i prossimi quattro anni. Eletto anche il nuovo direttivo del partito di cui faranno parte Daniela Scalese, Margherita Spinazzola, Alfonso D’Arienzo e Gerardo Ferrara.

«Sono onorata della designazione anche se avverto il peso di un compito non certo facile – ha dichiarato Simona Pacileo – allo stesso tempo sono fortemente motivata a dare il mio contributo alla discussione politica all’interno del partito, avendo sempre ben chiari gli obiettivi principali del mio mandato: l’ascolto della base e l’esigenza di dare risposte concrete».