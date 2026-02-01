MIMI’ MINELLA (FORZA ITALIA): “CHI COLPISCE UN AGENTE, COLPISCE LO STATO. SOLIDARIETA’ A FORZE DELL’ORDINE”

“Chi colpisce un agente colpisce lo Stato. Non esistono attenuanti, non esistono giustificazioni.

Dietro quella divisa c’è una persona che stava facendo il proprio dovere per garantire sicurezza a tutti, anche a chi manifesta. Trasformare una protesta in violenza è un atto inaccettabile che va condannato senza ambiguità.”

Lo scrive il Consigliere Regionale di Forza Italia Mimi’ Minella.

Esprimo piena e totale solidarietà alle forze dell’ordine, ogni giorno in prima linea per difendere legalità e convivenza civile.

Difendere chi ci difende è una responsabilità collettiva. Su questo non possono esserci silenzi né ambiguità.