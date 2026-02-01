MIMI’ MINELLA (FORZA ITALIA): “CHI COLPISCE UN AGENTE, COLPISCE LO STATO. SOLIDARIETA’ A FORZE DELL’ORDINE”

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania

“Chi colpisce un agente colpisce lo Stato. Non esistono attenuanti, non esistono giustificazioni.
Dietro quella divisa c’è una persona che stava facendo il proprio dovere per garantire sicurezza a tutti, anche a chi manifesta. Trasformare una protesta in violenza è un atto inaccettabile che va condannato senza ambiguità.”

Lo scrive il Consigliere Regionale di Forza Italia Mimi’ Minella.
Esprimo piena e totale solidarietà alle forze dell’ordine, ogni giorno in prima linea per difendere legalità e convivenza civile.
Difendere chi ci difende è una responsabilità collettiva. Su questo non possono esserci silenzi né ambiguità.

Related Posts

Febbraio 1, 2026

GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): “VIOLENZE DI TORINO, UN ATTACCO ALLO STATO ED ALLA COSCIENZA CIVILE”

Gennaio 31, 2026

MIMI’ MINELLA (FORZA ITALIA): “AREE INTERNE, AGIRE ADESSO PER EVITARE IL DESERTO SOCIALE”

Gennaio 30, 2026

SEBASTIANO ODIERNA (CIRIELLI PRESIDENTE): “RUOLI IMPORTANTI ALL’INTERNO DELLE COMMISSIONI”