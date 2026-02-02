CONSIGLIO REGIONALE. COMMISSIONI CONVOCATE PER MERCOLEDI’ E GIOVEDI’. PRESIDENZE, SI VOTA IN SEDUTA

Alla fine il Presidente del Consiglio Regionale Massimiliano Manfredi ha rotto gli indugi e, dinanzi ai continui litigi e tentennamenti dei partiti, ha deciso di convocare tra mercoledi’ e giovedi’ le Commissioni Permanenti. Non c’è un accordo preventivo sulle Presidenze ma saranno i membri delle stesse Commissioni ad eleggere Presidente, Vice Presidente e Segretario, ovvero l’intero ufficio di Presidenza.

Da domani, dunque, saranno i partiti di maggioranza a scontarsi all’interno delle Commissioni Permanenti che, entro giovedi’ pomeriggio, avranno la propria composizione definitiva, anche per l’avvio dei lavori all’interno del Consiglio Regionale.

Una volta completato il quadro delle Commissioni, è molto probabile che il Presidente della Giunta Roberto Fico possa convocare la riunione dell’esecutivo regionale per l’approvazione del Bilancio di Previsione che, prima del voto definitivo in aula, dovrà essere valutato dalla Commissione Bilancio.