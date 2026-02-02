SALERNO. IL CONTO ALLA ROVESCIA PER LE DIMISSIONI DI ENZO NAPOLI: IL COUNTDOWN FINISCE IL 5 FEBBRAIO

Primo piano

E’, oramai, questione di poche ore: il 5 Febbraio scadono i 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni dalla carica di Sindaco di Salerno di Vincenzo Napoli. A quel punto spetterà alla Prefettura di Salerno nominare il Commissario Prefettizio che, salvo clamorosi colpi di scena, accompagnerà il centro capoluogo fino alle elezioni di fine maggio 2026. Inizierà la campagna elettorale, con la variante, di non poco conto, di un generale azzeramento dei valori: tutti fuori dal Palazzo, per quasi 4 mesi, senza poter sfruttare il ruolo – di consigliere o di assessore – per affrontare la tornata elettorale che riporterà in campo l’ex Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

