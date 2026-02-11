CONSIGLIO REGIONALE. COMMISSIONI SPECIALI, TOCCA AL CENTRO DESTRA SCEGLIERE I 4 PRESIDENTI

Adesso tocca al Centro Destra: dopo le Presidenze delle Commissioni Permanenti – che all’interno del centro sinistra tanti problemi hanno provocato -. ora la palla passa ai partiti di opposizione che, dopo il Consiglio Regionale di mercoledi’ prossimo, dovranno individuare i nomi dei presidenti delle Commissioni Speciali. 4 nomi per 4 partiti (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Cirielli Presidente): detta cosi’, la partita sembra facile ma non mancano gli ostacoli. Forza Italia, dopo l’ingresso nel gruppo di Mimi’ Minella, rivendica due Presidenze quale gruppo di maggiore consistenza, oggi, all’interno del Centro Destra del Consiglio Regionale. Gli altri partiti, invece, richiamano l’accordo fatto ad inizio consiliatura che prevedeva una Commissione per ciascuno dei partiti. C’è, poi, il caso Lega che, oggi, si ritrova con due soli consiglieri regionali: Grimaldi e Rostan. Il puzzle, insomma, non pare semplice da comporre anche perchè riemergono le ruggini che, nei mesi scorsi, hanno accompagnato i rapporti tra Fratelli d’Italia e Forza Italia.

