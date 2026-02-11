ROBERTO FICO E GAETANO MANFREDI INSIEME PER COORDINARE LAVORI AMERICA’S CUP 2027

Si è tenuta oggi, presso la Sala “De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia, una riunione di coordinamento tra il presidente della Giunta regionale Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, alla presenza degli assessori regionali e comunali, per condividere le modalità di un lavoro congiunto in vista dell’America’s Cup che si svolgerà a Napoli nel 2027. Lo si legge in una nota della Regione Campania, secondo cui “nel corso dell’incontro è stata ribadita la centralità del metodo di lavoro che vede Regione e Comune impegnate – insieme al Ministero dello Sport e alla società pubblica Sport e Salute – in una collaborazione istituzionale che si fondi sul confronto e sull’integrazione delle competenze.

Sono state condivise le priorità connesse all’organizzazione dell’evento su alcuni ambiti fondamentali come la gestione della logistica, il rafforzamento della rete di mobilità, la sicurezza degli eventi e dei luoghi coinvolti, il potenziamento dell’accoglienza e dei servizi al pubblico, nonché la valorizzazione e la riqualificazione del fronte mare – a partire da Bagnoli, sito di interesse nazionale oggetto di lavori di bonifica e rigenerazione – e degli spazi urbani interessati.