BATTIPAGLIA. IL SINDACO CECILIA FRANCESE COMPLETA IL RIMPASTO DI GIUNTA: ECCO TUTTI I NOMI DEI NUOVI ASSESSORI

Questa mattina la Sindaca di Battipaglia Cecilia Francese, alla presenza di una nutrita rappresentanza dei consiglieri comunali di maggioranza, ha approvato e sottoscritto i decreti di nomina per la composizione della nuova Giunta Comunale:
– Maria Catarozzo: Vice-Sindaca, con deleghe a Bilancio, Tributi, Partecipate (supporto finanziario agli
assessori competenti), Valorizzazione e alienazione del patrimonio comunale, Beni Confiscati.
– Alfonso Accettullo: Avvocatura, Servizi Demografici, Governo del Territorio, Demanio, Usi Civici e
Patrimonio.
– Pietro Cerullo: Lavori Pubblici, Sport, Agricoltura, Transizione Energetica e Sviluppo Sostenibile,
Ambiente.
– Maria Citro: Protezione Civile, Istruzione, Politiche Giovanili, Turismo.
– Francesco Falcone: Manutenzione, Rapporti con le Partecipate, Rapporti con i Quartieri.
– Elia Frusciante: Attività Produttive – SUAP, Decoro Urbano, Eventi.
– Paolo Palo: Polizia Municipale, Viabilità, Cimitero e Manutenzione del Verde.