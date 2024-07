CONSIGLIO REGIONALE. IL CENTRO DESTRA SFIDUCIA LA VICE PRESIDENTE CIARAMBINO: “SI DIMETTA. E’ DI MAGGIORANZA”

E’ arrivata sulla scrivania del Presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero la lettera, firmata dai Consigliere Regionali di centro destra ed anche dalla consigliera indipendente Muscarà, per chiedere le dimissioni dalla carica di Vice Presidente del Consiglio Regionale di Valeria Ciarambino, eletta nel ruolo, ad ottobre del 2020, perchè candidata Presidente del Movimento 5 Stelle e, dunque, espressione della minoranza. Nel corso del tempo, come sottolineato nella missiva dei consiglieri del centro destra, il quadro politico è, radicalmente, cambiato, con la consigliera Ciarambino che, a febbraio del 2022, ha lasciato il M5S, passando, di fatto, nei ranghi della maggioranza del Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Ecco, allora, la richiesta che assume un saporo squisitamente politico, anche alla vigilia dell’avvio della campagna elettorale per le prossime Regionali del 2025.

