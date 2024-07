NOCERA SUPERIORE. CARMINE AMATO: “PRIMO ATTO DI D’ACUNZI ? AUMENTO DELLA TARI PER I CITTADINI”

Duro confronto ieri a Nocera Superiore nel corso della seduta del Consiglio Comunale, chiamato a discutere sulle tariffe per la gestione del ciclo dei rifiuti. Il Consigliere Carmine Amato insieme a tutta la minoranza ha votato contro il provvedimento, spiegando che si tratta di un atto che colpisce ancora una volta, famiglie ed imprese del territorio, subito dopo la fine della campagna elettorale, chiedendo al Sindaco D’Acunzi di prendere provvedimenti. Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale con i Consiglieri Giuseppe Fabbricatore e Franco Pagano già nella passata legislatura hanno sempre chiesto di rivedere le tariffe con interrogazioni in merito.

