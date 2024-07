ROBERTO CELANO (FORZA ITALIA) : “ROGO PERSANO, SERRE E PIANA DEL SELE PAGANO SCELTE SCELLERATE”

“SERRE E LA PIANA DEL SELE” pagano ancora per decisioni scellerate ed ingiustificabili.

Avevamo fatto di tutto per impedire che Serre fosse ancora destinazione di rifiuti ed ecoballe. Poi ci hanno pensato De Luca ed il suo imbarazzante governo regionale con la decisione di “stoccare” a Persano le ecoballe sequestrate in Tunisia per traffico illecito e rispedite in Italia, assicurando, neanche a dirlo, che avrebbero liberato e bonificato l’area in pochi mesi.

Lo scrive, in una nota, Roberto Celano, Coordinatore Provinciale di Forza Italia Salerno.

Sono trascorsi anni, le ecoballe ovviamente sono ancora lì e bruciano, proprio come le “balle” raccontate ormai da troppo tempo da chi

regge le fila del sistema di potere che sta producendo danni inenarrabili. Ora si accertino con serietà cause e responsabilità del rogo e del disastro ambientale perpetrato ai danni della comunità serrese e della Piana del Sele. Il responsabile “politico” dello scempio non va individuato, è già tristemente noto a tutti.