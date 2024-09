CONSIGLIO REGIONALE. RAFFAELE PISACANE LASCIA AZIONE ED ADERISCE A FRATELLI D’ITALIA

Siamo onorati che il Consigliere Regionale Raffaele Pisacane abbia deciso di aderire al nostro Partito. Un giovane di valore che ha radicamento territoriale e che certamente darà un importante contributo alla nostra battaglia di cambiamento della Regione Campania. Quella dell’On. Pisacane è una scelta coraggiosa ed il segno che ci sono persone raziocinanti che vedono il fallimento completo di De Luca soprattutto in sanità. Insieme ai nostri Consiglieri Amente, Carpentieri e Piscitelli rafforzerà il peso dell’opposizione di Fratelli d’Italia e del centrodestra. Grazie al Vice Ministro Cirielli, all’Onorevole Marta Schifone e in accordo con il Presidente Provinciale della Provincia di Napoli, l’Onorevole Michele Schiano, diamo il benvenuto al Consigliere Pisacane che sarà presentato ufficialmente nella Conferenza Programmatica Regionale che terremo il 13 e 14 Settembre prossimo ad Avellino.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

