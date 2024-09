DAL BLOG DELLE STELLE UN NUOVO ATTACCO DI BEPPE GRILLO AL LEADER DEL M5S GIUSEPPE CONTE

Ormai nel Movimento 5 stelle è scontro aperto. Stamattina il fondatore e garante del M5s, Beppe Grillo, dal suo blog ha lanciato un “aut aut” a Giuseppe Conte. “Ormai è chiaro come il sole: a ottobre vi troverete davanti a un bivio, costretti a scegliere tra due visioni opposte di cosa debba essere il Movimento 5 Stelle. La prima è di una politica che nasce dal basso, e non da politici di professione, la seconda è quella di Giuseppe Conte”, scrive Grillo riferendosi all’Assemblea costituente di ottobre. “Ad oggi non mi sembra si stia compiendo un’opera di rinnovamento, ma un’opera di abbattimento, per costruire qualcosa di totalmente nuovo, che nulla ha a che spartire con il Movimento 5 Stelle”, ha attaccato. Grillo intende “esercitare” il suo potere di Garante per dire che nome, simbolo e regola dei due mandati non si toccano: “Gianroberto ed io abbiamo capito che, per creare un modello diverso dai partiti tradizionali, dovevamo stabilire alcune regole fondamentali, inviolabili”. “Per questo, quando parliamo di principi fondativi stiamo parlando di principi non negoziabili, principi che se vengono scardinati fanno crollare le fondamenta di una casa che mattone dopo mattone abbiamo costruito insieme a voi in tutti questi anni”, ha ribadito.

