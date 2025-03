CONSIGLIO REGIONALE. SALTA LA LEGGE SUL SUICIDIO ASSISTITO: MANCA COPERTURA FINANZIARIA

Niente di fatto per la legge sul suicidio medicalmente assistito in Campania. Il testo, arrivato in aula per la discussione, non ha ottenuto il via libera della II Commissione bilancio a causa dell’assenza della copertura finanziaria, un ostacolo insormontabile per il presidente del Consiglio regionale, Gennaro Oliviero:“Manca la copertura finanziaria alla legge, quindi manca la legge.”

L’interruzione del dibattito ha suscitato diverse reazioni. Maria Muscarà ha criticato i ritardi nel percorso legislativo, definendo il provvedimento una “legge di civiltà”. Severino Nappi (Lega) ha invece puntato il dito contro l’assenza in aula del presidente della Giunta, Vincenzo De Luca, definendola “indifendibile”.

Da parte sua, il presidente della Commissione bilancio, Franco Picarone, ha garantito che il testo sarà analizzato a breve e riportato in aula per la discussione. Valeria Ciarambino, invece, ha sottolineato la necessità di un dibattito approfondito, senza forzature politiche:“Non dobbiamo fare nessuna corsa. Questi sono temi che non si approvano a colpi di maggioranza.”

