CONSORZIO ASI SALERNO: A FISCIANO INCONTRO CON IL COMUNE E GLI IMPRENDITORI DEL TERRITORIO

Redazione Agenda PoliticaEconomia
Continuano gli incontri sui territori del Consorzio Asi Salerno.
Ieri a Fisciano ho incontrato una significativa rappresentanza di imprenditori, con cui abbiamo fatto il punto sulle attività in corso: dal nuovo Piano Regolatore ai finanziamenti PNRR, fino all’accordo con il Comune per gli investimenti sulla pubblica illuminazione, con la partecipazione di Enel.
Lo scrive Antonio Visconti, Presidente del Consorzio Asi Salerno. 

Ne è emersa l’immagine di un polo industriale dinamico e avanzato, che beneficia di una posizione logistica strategica e di un dialogo concreto con l’Università di Salerno per la ricerca applicata e lo sviluppo di nuovi prodotti e materiali.
Un confronto vitale, che va rafforzato. La sfida è rendere sempre più integrato il distretto industriale con il campus universitario di Fisciano: impresa e conoscenza devono crescere insieme.

Related Posts

Febbraio 10, 2026

ACLI MOTUCORE. ECCO LA NUOVA ASSOCIAZIONE A TUTELA DEI CONSUMATORI E DEL CONSUMO RESPONSABILE

Febbraio 9, 2026

LA REGIONE CAMPANIA PROTAGONISTA ALLA BIT DI MILANO DAL 10 AL 12 FEBBRAIO

Febbraio 7, 2026

L’ISTITUTO DI SICUREZZA ASTREA DI SARNO PROTAGONISTA ALLE OLIMPIADI DI MILANO-CORTINA