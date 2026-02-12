CONSORZIO ASI SALERNO: A FISCIANO INCONTRO CON IL COMUNE E GLI IMPRENDITORI DEL TERRITORIO

Continuano gli incontri sui territori del Consorzio Asi Salerno.

Ieri a Fisciano ho incontrato una significativa rappresentanza di imprenditori, con cui abbiamo fatto il punto sulle attività in corso: dal nuovo Piano Regolatore ai finanziamenti PNRR, fino all’accordo con il Comune per gli investimenti sulla pubblica illuminazione, con la partecipazione di Enel.

Lo scrive Antonio Visconti, Presidente del Consorzio Asi Salerno.

Ne è emersa l’immagine di un polo industriale dinamico e avanzato, che beneficia di una posizione logistica strategica e di un dialogo concreto con l’Università di Salerno per la ricerca applicata e lo sviluppo di nuovi prodotti e materiali.

Un confronto vitale, che va rafforzato. La sfida è rendere sempre più integrato il distretto industriale con il campus universitario di Fisciano: impresa e conoscenza devono crescere insieme.