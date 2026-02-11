GIUSEPPE CONTE (M5S): “REFERENDUM, SE VINCE NO FORTISSIMA RIPERCUSSIONE SU GOVERNO MELONI”

Cosa succede se il ‘no’ sopravanza il ‘sì’, cade il governo? ”Sarebbe un segnale politico fortissimo, Meloni teme moltissimo questo risultato, ha messo le mani avanti dicendo ‘Io resto qui salda, non mi muovo’, ma chiaramente la ripercussione sarà fortissima. E sa perchè? Sono loro stessi che stanno politicizzando questo referendum. E poi perchè è un referendum che riguarda la giustizia, ma se non si risolve il servizio giustizia, l’obiettivo è solo separare i pm e mettere in prospettiva sotto il tacco del governo di turno il pm. E’ una riforma politica. Se dovessero perdere, dovrebbero trarne le conseguenze o no? Ditemi voi?”. Lo ha detto Giuseppe Conte a ‘Realpolitik’ su Retequattro.

