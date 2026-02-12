REGIONE CAMPANIA. LA COMMISSIONE BILANCIO APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE 2024

Stamani, la II Commissione consiliare permanente (Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio), presieduta dal consigliere regionale del Pd, Corrado Matera, ha approvato, a maggioranza, con il voto contrario di FdI e FI, il disegno di legge, ad iniziativa della Giunta regionale, “Rendiconto Generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2024, a seguito del Giudizio di Parificazione da parte della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, la Delibera di Giunta regionale per l’approvazione dello schema di Rendiconto Consolidato con il Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2024, la Delibera di Giunta regionale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 commi da 638 a 643 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni. Impegno della Regione Campania ad applicare al Bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all’importo determinato ai sensi del comma 642 dell’articolo 1 della Legge n.199/2025.

“Nella sua prima riunione di questa Legislatura, la Commissione ha approvato tre importanti provvedimenti con i quali si creano le condizioni per procedere alla approvazione del Bilancio regionale e per una corretta programmazione economico-finanziaria, che costituisce la base per il buon governo della Regione” – ha sottolineato il Presidente Corrado Matera.

“Il nostro voto è contrario per motivi politici, corredati da motivi tecnici – ha detto il Capogruppo di FdI Gennaro Sangiuliano – in quanto non condividiamo quanto è stato fatto nella precedente Legislatura e solleviamo, tra l’altro, diversi rilievi anche per quanto riguarda i residui attivi derivanti da entrate accertate e non riscosse oltre che per le partite fuori bilancio”.

Stamani, parere favorevole a maggioranza al Rendiconto Generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2024 è stato espresso anche dalla IV Commissione Consiliare Permanente (Urbanistica,Lavori Pubblici,Trasporti), presieduta dal consigliere regionale di “A Testa Alta”, Luca Cascone.