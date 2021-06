CONTE CHIUDE CON GRILLO: “PADRE PADRONE”. NASCE IL NUOVO PARTITO DELL’EX PREMIER

La tanto attesa replica di Giuseppe Conte alle parole di Beppe Grillo è arrivata, in mattinata, ed i toni usati dall’ex Presidente del Consiglio, indicato proprio dallo stesso Grillo per la formazione dei primi due Governi della 18esima legislatura, sono tutt’altro che concilianti.

Insomma, si va allo scontro, si va alla conta, perchè a questo punto sarà fondamentale capire quanti degli attuali parlamentari del M5S resteranno con Grillo e quanti, invece, affascinati anche da una prospettiva elettorale molto piu’ agevole, con qualche collegio in piu’ da assegnare rispetto a quelli del Movimento 5 Stelle, accetteranno la proposta di Giuseppe Conte. Il nuovo partito nascerà per le prossime amministrative ? Pare proprio di si e o farà con tanto di simbolo e di liste, ma la partita vera sarà capire in che modo potranno reggere le alleanze che, già oggi, esistono tra il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle.