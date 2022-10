CONTO ALLA ROVESCIA PER IL GOVERNO MELONI: EDMONDO CIRIELLI RESTA TRA I POSSIBILI MINISTRI

A poche ore dall’inizio ufficiale della diciannovesima legislatura della Repubblica Italiana, a tenere banco è la composizione del futuro Governo guidato da Giorgia Meloni: tra i nomi dei possibili Ministri resta, tra le diverse versioni che di giorno in giorno vengono fuori dalle riunioni, quello di Edmondo Cirielli. In Campania, nel corso delle ultime elezioni politiche del 25 Settembre, Fratelli d’Italia ha ottenuto l’elezione di ben 13 parlamentari e Cirielli, che insieme al Senatore Antonio Iannone, è l’unico a vantare una lunga esperienza in Parlamento, è tra i potenziali nomi in corsa per la composizione del futuro esecutivo. Per Fratelli d’Italia Campania quello di Cirielli potrebbe essere uno dei nomi ma non l’unico, considerato il numero degli eletti e la circostanza dell’importanza strategica della Regione Campania anche in vista dei futuri appuntamenti elettorali.

