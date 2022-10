CASTEL SAN GIORGIO. UNA NUOVA ADESIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER FRATELLI D’ITALIA

Continua la crescita sul territorio del partito. “Ho deciso di aderire al partito dopo un’attenta riflessione – sottolinea il Consigliere Biagio Apostolico – tempo utile anche per approfondire da vicino gli aspetti della macchina

amministrativa quale neoeletto, ritengo Fratelli d’Italia da sempre vicino alla mia storia personale e politica fatta di coerenza, identità, valori e attaccamento al territorio.

Il portavoce cittadino e componente del direttivo provinciale, Michele Salvati, è molto entusiasta per questa eccellente adesione – l’ingresso di Biagio Apostolico rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio. Ad oggi si è distinto in Consiglio Comunale per la sua grande preparazione e competenza oltre che per le sue innovative proposte. Attualmente – continua Salvati – Biagio è il Consigliere Comunale più giovane d’Italia e la sua adesione ci fan ben sperare per l’avvicinamento di tanti giovani e la crescita di Gioventù Nazionale.

Entusiasmo anche per la consigliera Stefania De Maio – Biagio è una persona dall’inestimabile valore, già alle ultime politiche ha dato il suo prezioso contributo, mi fa piacere di questa sua convinta scelta che conferma ancor di più l’importante lavoro che da anni stiamo facendo sul territorio di Castel san Giorgio e sono convinta che saprà trascinare e infondere la sua sana passione a tantissimi giovani per scrivere una bella pagina di politica.

