CORRADO MATERA (PD): “PIANO DI RIENTRO, RICONOSCERE I MERITI AL LAVORO DI DE LUCA”

“L’uscita della Campania dal Piano di rientro sanitario rappresenta un passaggio di grande rilievo per l’intero sistema regionale e apre finalmente una nuova fase, nella quale sarà possibile operare con una maggiore capacità di programmazione, di investimento e di rafforzamento dei servizi sanitari”. È quanto dichiara il consigliere regionale Corrado Matera, presidente della Commissione Bilancio, che sottolinea il valore di un risultato atteso da tempo e oggi finalmente formalizzato dal Ministero della Salute. “È una notizia importante -sottolinea Matera- per la nostra Regione e per tutti i cittadini campani. L’uscita dal piano di rientro restituisce alla Campania margini di azione più ampi e crea le condizioni per affrontare con ancora maggiore efficacia le criticità che restano aperte, a partire dal rafforzamento della sanità territoriale, dalla riduzione delle disuguaglianze e dal miglioramento dei servizi nelle aree interne”.

Matera rivolge quindi un riconoscimento al presidente della Regione Roberto Fico, entrato in carica da poco ma già attivo su un tema decisivo come quello della sanità. “Credo sia giusto -evidenzia- riconoscere al presidente Fico di aver mostrato, sin dall’inizio del suo insediamento, attenzione concreta verso il comparto sanitario. Il tempestivo confronto con il Ministero della Salute così come l’attenzione ai programmi di investimento, dimostrano la volontà di accompagnare questo nuovo passaggio con serietà e senso delle istituzioni”.

Allo stesso tempo, per Matera, questo traguardo non può essere letto senza richiamare il lavoro compiuto negli anni precedenti. “È doveroso -spiega- riconoscere con onestà il percorso costruito in questi anni dal presidente Vincenzo De Luca e dall’intera struttura regionale. L’uscita dal piano di rientro è il punto di arrivo di un lavoro lungo, complesso e spesso difficile, che ha attraversato il superamento del commissariamento, il risanamento progressivo dei conti della sanità campana, il consolidamento degli equilibri economici. In questo percorso va ricordato anche il passaggio del ricorso al TAR, presentato l’estate scorsa, che con la sua sentenza di inizio novembre ha riconosciuto le ragioni della Regione Campania, sancendo il raggiungimento degli obiettivi previsti e contribuendo a sbloccare definitivamente l’iter per l’uscita dal piano di rientro”.

Per il presidente della Commissione Bilancio ora si apre la fase più delicata e più attesa dai cittadini: quella nella quale i risultati amministrativi devono tradursi in un miglioramento percepibile nella vita quotidiana delle persone: “Adesso -conferma- bisogna trasformare questo risultato in una sanità più vicina ai territori, più efficiente e più giusta. Per noi significa soprattutto dare risposte concrete alle comunità delle aree interne, che continuano a vivere difficoltà legate ai presidi ospedalieri, alla medicina di prossimità, ai tempi di attesa e alla carenza di personale. L’uscita dal piano di rientro deve rappresentare una vera occasione di rilancio e non soltanto un importante dato formale. Per questo serve uno sforzo condiviso, istituzionale e responsabile: oggi è giusto esprimere soddisfazione, ringraziare chi ha contribuito a raggiungere questo obiettivo e guardare avanti. La Campania -conclude Matera- ha bisogno di una sanità sempre più forte, moderna e capace di garantire qualità, sicurezza e diritti a tutti i cittadini, in ogni territorio della regione”.