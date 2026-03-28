MASSIMO GRIMALDI (LEGA): “CAMPANIA FUORI DA PIANO DI RIENTRO, ORA SEGUANO I FATTI”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano
“L’uscita della Campania dal piano di rientro sanitario segna un momento importante e apre una nuova fase per la nostra sanità.” Lo dichiara il Presidente del gruppo Lega in Consiglio regionale della Campania, Massimo Grimaldi.
“Va dato atto dell’onestà intellettuale del Presidente Roberto Fico nel riconoscere che l’uscita dal piano di rientro è grazie al Governo nazionale e al buon lavoro del Ministro Orazio Schillaci.”
“Adesso è il momento di dimostrare capacità e programmazione per trasformare questo traguardo in servizi migliori per i cittadini, riducendo le liste d’attesa e rafforzando la sanità sul territorio. Nel nostro ruolo di opposizione -conclude Grimaldi – vigileremo con attenzione affinché seguano fatti concreti.”

Related Posts

Marzo 28, 2026

CORRADO MATERA (PD): “PIANO DI RIENTRO, RICONOSCERE I MERITI AL LAVORO DI DE LUCA”

Marzo 28, 2026

MAURIZIO PETRACCA (PD): “USCITA PIANO DI RIENTRO, ORA UNA NUOVA STAGIONE PER REGIONE CAMPANIA”

Marzo 28, 2026

ANTONIO IANNONE (FDI): “USCITA PIANO DI RIENTRO PER REGIONE CAMPANIA, UNA BUONA NOTIZIA”