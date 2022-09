COSIMO ADELIZZI (IMPEGNO CIVICO): “PRONTI A MIGLIORARE REDDITO DI CITTADINANZA”

Luigi di Maio lo ha detto chiaramente e io sostengo fermamente il suo pensiero riguardo al reddito di cittadinanza. Impegno Civico, fin dalle primissime settimane al Governo, modificherà e rafforzerà tutti i punti deboli emersi dalla sperimentazione del reddito di cittadinanza. Impensabile eliminarlo come predicano la Meloni e le altre forze politiche che sostengono la coalizione delle destre. Come affronterebbero il caro bollette e il rincaro dei prezzi i cittadini che non lavorano? Come si può immaginare di togliere la dignità alle famiglie e negare loro il piatto in tavola? Due terzi delle persone che percepiscono il sussidio sono anziani, persone con disabilità o comunque inabili al lavoro”. Lo afferma Cosimo Adelizzi, candidato capolista di Impegno Civico con Luigi di Maio alla Camera dei deputati, nel collegio plurinominale che ricomprende tutti i comuni delle province di Salerno e Avellino.

“Miglioreremo il sistema partendo proprio dal piano finanziario che abbiamo predisposto per assicurare una adeguata formazione professionale a migliaia di giovani in cerca di lavoro e meno giovani, che tentano di reinserirsi nel mondo del lavoro– prosegue la nota –. Questo piano finanziario nasce in piena sinergia con le nostre aziende, che troppo spesso cercano e non trovano personale specializzato. Un altro caposaldo della nostra azione sarà poi la possibilità di mettere in contatto diretto le imprese che cercano lavoratrici e lavoratori e i beneficiari, per dare loro concrete e immediate occasioni di lavoro. Dobbiamo prendere atto che i Centri per l’Impiego non hanno funzionato come avrebbero dovuto e a questo bisogna porre rimedio”, continua.

“Infine vanno rafforzati controlli e sanzioni per stanare i furbetti che, aggirando la norma, usufruiscono del sussidio in maniera indebita e delegittimano uno strumento che ha garantito la tenuta sociale del Paese, truffando lo Stato e tutti noi. Insomma, Impegno Civico è pronto da subito a rivedere alcuni aspetti del reddito di cittadinanza, ma l’obiettivo dev’essere quello di continuare ad aiutare chi è più in difficoltà, di dare un’occupazione a chi è in condizione di lavorare e di stanare i furbi. Se qualcuno pensa di poter cancellare questa misura troverà la nostra ferma opposizione”, conclude.