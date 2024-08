DA BARONISSI A SCAFATI PASSANDO PER POSITANO: DA DOMANI I BANCHETTI DI FDI SULLE RIFORME DEL GOVERNO MELONI

Fratelli d’Italia torna in piazza, in Provincia di Salerno, con i banchetti informativi per illustrare ai cittadini le riforme che, nei primi due anni di governo, Giorgia Meloni ha realizzato, in modo particolare per il mondo della terza età, per il fisco e per la giustizia. In Provincia di Salerno, proprio a partire da domani 8 agosto, sono in programma 3 appuntamenti con il territorio.

Il primo è per Giovedi’ 8 Agosto a Baronissi, all’interno della Villa Comunale con il banchetto allestito dal Consigliere Comunale Tony Siniscalco, al quale prenderà parte anche il Senatore e Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.

Il giorno dopo, il 9 Agosto, invece, i banchetti di FDI si spostano nell’Agro, a Scafati, in Piazza San Pietro, con un punto di incontro che sarà operativo dalle 19:00.

Infine, sabato 10 Agosto, l’appuntamento con la località turistica piu’ suggestiva della Provincia di Salerno, il Comune di Positano dove i dirigenti di Fratelli d’Italia saranno in Piazza dei Mulini dalle 10:30.