DA M5S A PROGRESSISTI INDIPENDENTI: VERSO IL CAMBIO DEL NOME E NESSUN STOP AL SECONDO MANDATO

Progressisti Indipendenti: potrebbe essere questo il nuovo nome del Movimento 5 Stelle che, in questi giorni, a diversi livelli, è al lavoro per preparare l’assemblea costituente di fine Novembre che dovrebbe confermare la leader ship di Giuseppe Conte, chiudere i conti con il passato di Grillo e Casaleggio, eliminare il vincolo del doppio mandato (per Parlamentari, Consiglieri Regionali e Consiglieri Comunali), procedendo anche all’operazione, forse, piu’ delicata ovvero il cambio del nome del partito.

Non c’è ancora nessuna decisione ufficiale ma, negli ambienti interni al M5S, circola con insistenza l’ipotesi della nuova denominazione che con il termine “Progressisti” guarda, con attenzione, agli ambienti di centro sinistra, oggi orfani di una vera e propria rappresentanza politica.

Sarà compito, nei prossimi giorni, di Giuseppe Conte annunciare le novità e sottoporle al vaglio dell’assemblea degli iscritti al Movimento 5 Stelle.