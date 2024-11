CAVA DE’ TIRRENI. FABIO SIANI: “CHIUSURA AUTOSTRADA, AUSPICHIAMO UTILIZZO AGENTI POLIZIA MUNICIPALE”

“Allo scopo di garantire un concreto ausilio ai concittadini cavesi ed agli utenti tutti, favorendo la migliore mobilità, l’Associazione politica Cava 4.0 segnala che da martedì 19 novembre l’autostrada A3 per Salerno resterà chiusa fino al 7 dicembre. In particolare si evidenzia che è stata disposta la chiusura della rampa di immissione, in direzione Salerno, dello svincolo di Cava de’ Tirreni, dalle ore 06:00 del giorno 19 ( e non più 12) novembre 2024 alle ore 06:00 del giorno 7 dicembre 2024 .”

Lo scrive in una nota Fabio Siani dell’associazione Cava 4.0.

In tale periodo gli utenti che da Cava de’ Tirreni sono diretti a Sud Salerno potranno utilizzare la viabilità esterna della ex SS 18 fino allo svincolo di Salerno. Considerato, inoltre, il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sulla ex SS 18 da Cava de’ Tirreni in direzione Salerno, sarà opportuno che quest’ultimo si immettano in A3 dalla stazione di Nocera Inferiore utilizzando la viabilità esterna che collega Cava de’ Tirreni a Nocera Inferiore, o in alternativa, mediante l’utilizzo a pagamento dell’A3 in direzione Nocera. Come è facilmente prevedibile, la chiusura causerà un maggior intasamento del traffico automobilistico con sensibili rallentamenti alla circolazione.

A riguardo, ci saremmo aspettati una maggiore incidenza della amministrazione locale nel corso delle riunioni tenutesi presso la prefettura, considerato il momento di grande difficoltà per la mobilità verso Salerno. La chiusura dell’autostrada sarà fonte di ulteriori danni al tessuto economico locale limitando ulteriormente l’arrivo in città di turisti e visitatori. I consulenti tecnici da noi consultati hanno confermato la possibilità di gestire la chiusura della rampa di accesso unicamente nelle ore notturne e dunque consentire l’utilizzo dell’ingresso autostradale nelle ore di punta .Non resta che auspicare

una presenza massiccia della polizia locale onde ridurre i disagi che dovranno sopportare gli automobilisti ed i cittadini cavesi.