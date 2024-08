DA MARIO MONTI A RENZO PIANO: I SENATORI A VITA SEMPRE ASSENTI IN AULA A PALAZZO MADAMA

Senatori a vita sempre – o quasi – assenti in Aula a Palazzo Madama per le discussioni e per i voti sui provvedimenti. E’ quanto emerge dall’analisi delle presenze dei parlamentari a partire dall’Ottobre 2022, inizio della nuova legislatura.

Chi risulta non aver mai messo piede nell’Aula di palazzo Madama per esprimere il proprio voto dall’inizio della legislatura è l’architetto

Renzo Piano (0%). Ma Carlo Rubbia non è da meno con lo 0,04% di presenze. Anche in questo caso il distacco con Mario Monti è

irrisorio. L’ex premier vanta appena lo 0,81% di partecipazioni in Assemblea. A ‘disertare’ di meno l’Aula è Elena Cattaneo. La

biologa registra il 32,40% di volte che ha preso parte ai lavori parlamentari. Mentre Liliana Segre c’è stata nell’1% delle

sedute. Ulteriore capitolo a parte è quello degli esponenti del Governo, che spesso risultano in missione. Tra loro, i ministri

che risultano più attivi in Parlamento sono Giancarlo Giorgetti (assente nell’1,34% delle votazioni) e Raffaele Fitto (2,83%).

Mentre tra i leader di partito a varcare di meno il portone di Palazzo Madama sono Carlo Calenda, presente solo nel 50,5% delle

volte e Matteo Renzi (55,53%)