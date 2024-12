DAL 15 GENNAIO 2025 RIPARTE IL TESSERAMENTO DEL PD: IL DUBBIO IN CAMPANIA SUL CONGRESSO

La nuova campagna di tesseramento per il Partito Democratico, come annunciato dalla Segretaria Elly Schlein nel corso della riunione dell’Assemblea Nazionale, inizierà il prossimo 15 Gennaio. Ed in Campania ? Con il Commissariamento ancora in corso, tanto in Campania quanto in Provincia di Caserta, con la vicenda terzo mandato per De Luca tutt’altro che chiarita, la campagna di tesseramento parte tra mille dubbi, soprattutto legati alla celebrazione del Congresso Regionale che, in tanti, auspicano possa essere convocato prima delle Regionali 2025.

Intanto, con la campagna di adesioni 2025 i vertici nazionali del Partito Democratico potranno anche verificare il peso specifico di ciascun dirigente o eletto, chiamato a mobilitare il proprio elettorale per dare un segnale di presenza a Roma.

Cosa faranno gli uomini e le donne vicine al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ?