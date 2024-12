NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “ATREJU, FESTA INCLUSIVA MA ANCHE IDENTITARIA PER LA NOSTRA STORIA”

“Una festa inclusiva, aperta a tutte le forze politiche ma, allo stesso tempo, identitaria, capace di ricordare a tutti noi la storia di Fratelli d’Italia, fondato sul finire del 2012 dalla intuizione e dalla tenacia della nostra leader Giorgia Meloni. Oggi, all’interno dell’area allestita nella zona del Circo Massimo, Atreju è, ancora una volta, la festa degli elettori, dei simpatizzanti, dei sostenitori, degli amministratori di Fratelli d’Italia che si ritrovano, come una grande comunità, per discutere del futuro, condividendo storie ed esperienze.”

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

Questa mattina sono stato ad Atreju, per ascoltare l’intervento del nostro Vice Ministro Edmondo Cirielli che, con grande chiarezza, ha parlato del Piano Mattei, il piu’ grande progetto di investimenti che l’Italia sta mettendo in campo nei paesi africani per ottenere, in tempi rapidi, una autonomia energetica.