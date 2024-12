MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA: “ANCHE PER IL 2024 CI CONFERMIAMO COMUNE RICICLONE”

Il risultato premia l’educazione ambientale dei cittadini e le nuove misure di riciclo introdotte dall’Amministrazione, come l’installazione dei dispositivi mangiaplastica, la Campagna di sensibilizzazione con Comieco attraverso l’app smartrash che ha trasformato il riciclo della carta in un gioco a punti, il concorso nelle scuole per il corretto smaltimento del vetro, sino ad arrivare alle casette dell’acqua come strumento incentivante teso a ridurre la produzione di plastica. Nel percorso di sostenibilità e di Green Deal che stiamo seguendo c’è anche lo sforzo degli operatori ecologici impegnati ogni giorno in strada, delle attività commerciali e delle diverse agenzie educative territoriali come la scuola e le associazioni.