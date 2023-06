DAL TESTAMENTO DI BERLUSCONI ANCHE IL FUTURO DELLA GESTIONE DI FORZA ITALIA ?

L’apertura e la lettura del testamento di Silvio Berlusconi potrebbe avere anche delle ripercussioni sulla gestione di Forza Italia ? Sono in tanti, proprio in questi giorni, a sollevare un dubbio: all’interno delle diverse disposizioni testamentarie, Berlusconi avrebbe potuto lasciare indicazioni anche per il partito ? Una serie di perplessità alla vigilia della data fissata per l’apertura del testamento: che da oggi 26 giugno è slittata alla fine della settimana. Intanto sono molte le voci che si accavallano in queste ore a cominciare dal ruolo che potrebbe avere la compagna di Silvio Berlusconi Marta Fascina che, dalla morte dell’ex Presidente del Consiglio, ha mantenuto la consegna del silenzio. Insomma, ci sarà o meno una disposizione testamentaria che interesserà anche Forza Italia ? C’è ancora da attendere qualche giorno.

