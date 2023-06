CASTEL SAN GIORGIO. LE PANCHINE DEL CENTRO DIVENTANO PICCOLE OPERE D’ARTE

L’amministrazione Lanzara da tempo, con la realizzazione di murales ed altre installazioni artistiche in piazzette e strade del territorio, ha coniugato le attività di restyling urbano con l’arte e la cultura del bello. “Grazie all’associazione Thule Non Solo Doposcuola il nostro territorio si arricchisce di una nuova installazione artistica-ha dichiarato Paola Lanzara.

Il vice sindaco di Castel San Giorgio con delega al decoro urbano, Giustina Galluzzo, si è detta entusiasta della nuova installazione. “Con Thule c’è una importante sinergia già da tempo che ha prodotto tante attività ed iniziative culturali ed artistiche per Castel San Giorgio-ha dichiarato Giustina Galluzzo-. Le panchine di Cortedomini sono solo l’ultima chicca, ma in programma ci saranno tante altre attività per rendere Castel San Giorgio un paese sempre più bello e artisticamente vivace” -ha concluso la Galluzzo.

Le panchine creative sono una vera esplosione di gioia e di colori e hanno visto all’opera, oltre alle artiste Adriana Ferri e Michela Marasco, anche tanti ragazzi del territorio, che armati di colori e di pennelli, sotto la guida attenta delle pittrici, hanno dato vita ad una gran bella opera d’arte a cielo aperto.

La bellezza e l’esperienza del bello sono effettivamente capaci di modificare in meglio diversi aspetti rilevanti per il nostro benessere-ha continuato il primo cittadino – la nostra capacità di sperimentare il senso del bello può influenzare le nostre emozioni, dunque i nostri pensieri, intenzioni e persino le nostre azioni verso l’altro.

L’appello che faccio è quello di avere cura di questa bellezza” -ha concluso Paola Lanzara.

Sulle panchine di Cortedomini sono fioriti tulipani, girasoli, ortensie, papaveri e stelle alpine,prati verdi e cieli azzurri.