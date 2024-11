DALLA DIREZIONE NAZIONALE DEL PD SILENZIO SULLE PROSSIME REGIONALI. SCHLEIN: “CRESCIAMO DELL’8%”

Da Roma nessun riferimento alle prossime elezioni Regionali e, soprattutto, non una parola sulla Campania: la relazione della Segretaria Nazionale del Pd Elly Schlein, pur partendo dai numeri ottenuti alle ultime regionali, “con un PD al 43% in Emilia Romagna, al 31% in Umbria, con una crescita di 8 punti percentuali anche rispetto alle Europee di Giugno”, non ha toccato il tema delle prossime elezioni regionali di Campania, Puglia, Toscana, Veneto e Marche. Tutto rinviato all’Assemblea Nazionale che si terrà il prossimo 14 Dicembre ? Chissà.

Intanto la Schlein, nel corso del suo intervento, ha ringraziato e citato alcuni esponenti campani del PD: dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, eletto alla Presidenza dell’Anci, al deputato Marco Sarracino per il lavoro svolto all’interno del Parlamento per finire ad Alfredo D’Attorre, chiamato in causa per l’iniziativa sul mondo universitario e sui tagli disposti dal Governo per la ricerca.