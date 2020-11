DALLA NUOVA FINANZIARIA UNA BOCCATA DI OSSIGENO PER I COMUNI IN DISSESTO

Non ci sono solo i fondi straordinari per tutti i comuni d’Italia ma anche alcuni capitoli di spesa riservati alle amministrazioni comunali che abbiano già dichiarato il dissesto o il pre dissesto. E’ quanto si legge, in questi giorni, dalle diverse anticipazioni dei contenuti della nuova legge finanziaria, per lo piu’ ispirata e guidata dalla necessità di fronteggiare l’emergenza Covid 19. Per i Comuni che si trovano in uno stato di difficoltà economica conclamato è previsto, infatti, un ulteriore sostegno economico per garantire i servizi essenziali per i cittadini: si tratta di un fondo da 100 milioni di euro che vengono riservati alle amministrazioni comunali che abbiano già approvato il piano anti dissesto. In provincia di Salerno il provvedimento dovrebbe essere operativo, in caso di approvazione, per i comuni di Mercato San Severino e di Pagani che hanno già dichiarato la situazione di disagio economico-finanziario.

