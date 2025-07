DALLE 14:30 LA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA: ECCO L’ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà il 30 luglio 2025 dalle ore 14,30 alle ore 15,30 per l’esame del disegno di legge “Assestamento del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027 e Variazione di Bilancio della Regione Campania” Delibera di Giunta regionale n. 469 dell’11 luglio 2025. Nello stesso giorno, dalle ore 15,30 ad oltranza, il Consiglio si riunirà per il prosieguo delle votazioni per la nomina dei componenti della Consulta di Garanzia Statutaria presso il Consiglio regionale della Campania, per l’esame dei seguenti provvedimenti: “Regolamento recante Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale della Campania”; Proposta di legge alle Camere ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione recante “Introduzione dell’educazione all’affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione”; Proposta di legge “Misure per il sostegno e lo sviluppo dell’affidamento e della solidarietà familiare”; Disegno di legge “Istituzione della giornata regionale commemorativa nel nome di Giulia, del piccolo Thiago e di tutte le donne vittime di femminicidio”; Testo unificato “Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11); Proposta di legge “Misure per la promozione del benessere affettivo e della educazione sentimentale e relazionale dei minori e dei giovani” ; Proposta di legge “Introduzione del contributo per l’effettuazione del test prenatale non invasivo (NIPT)”. Inoltre, il Consiglio discuterà le seguenti Mozione: “Grave carenza di personale presso la UOD 50 07 21 Servizio Fitosanitario della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Iniziative urgenti per il potenziamento dell’organico” ad iniziativa dei consiglieri Roberta Gaeta e Francesco Picarone; “Sostegno regionale allo stabilimento industriale Leonardo di Pomigliano d’Arco (NA)” ad iniziativa della consigliera Valeria Ciarambino; “Attivazione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la cirrosi epatica” ad iniziativa del consigliere Tommaso Pellegrin0; “Condanna degli atti di guerra nella Striscia di Gaza e invito al Governo italiano a sospendere ogni rapporto istituzionale e commerciale con il Governo Israeliano guidato da Benjamin Netanyahu” ad iniziativa del consigliere Michele Cammarano ed altri; “Ritiro del finanziamento all’opera lavori di completamento dell’Asse Viario interquartiere tra Area Stadio, Rione Libertà e Viale Mellusi con annessi parcheggi, deliberata dal Comune di Benevento, a valere sui fondi del piano di coesione e sviluppo per la totale contraddizione con gli obiettivi del piano stesso” ad iniziativa del consigliere Luigi Abbate. Sono, altresì, iscritte all’ordine del giorno le nomine del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, dei componenti (tre membri effettivi e due membri supplenti) nel Collegio dei revisori dei Conti dell’Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania, denominata “Campania Turismo”, di componente nel Comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano, e l’espressione gradimento su nomine di competenza della Giunta regionale.

Share on: WhatsApp